Falando sobre sentimentos íntimos, Mxmtoon lança novo disco ‘Liminal space’

Os 24 anos de idade e carinha de menina são apenas uma fachada para a enorme experiência de Mxmtoon. A cantora do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, lança nesta sexta-feira (1º/11) Liminal space, o terceiro disco da carreira, com uma aposta em confessar ao público os sentimentos que estavam guardados até da própria família.

“As conversas que eu tenho nesse álbum são coisas que eu não imaginava ter até os meus 40 anos de idade”, conta a artista em entrevista ao Correio. O disco de 12 faixas e 39 minutos é sobre as referências, a trajetória e as sensações que a jovem adulta tem nesse processo 7 anos de carreira até o momento.

Mxmtoon, nome artístico da sino-americana Maia Xiao-En Moredock-Ting, começou escrevendo músicas e gravando covers para o Youtube com apenas 17 anos de idade e viu a carreira decolar já em 2017, quando o single Falling for U fez sucesso. Até hoje é a música mais ouvida das plataformas da cantora, acumulando mais de 400 milhões de reproduções apenas no Spotify. Em 2019, Mxmtoon lançou o disco de estreia The masquerade que foi seguido pelo álbum Rising de 2022.

Dessa forma, a cantora tem pouca idade, mas uma grande experiência. “Agora eu sou velha o suficiente para as pessoas me tratarem como adulta, me lembro que comecei tão nova que as pessoas nem me levavam a sério por conta da minha idade”, afirma. O fato, no entanto, não assoberba Maia. “Eu olho para mim com 19 e percebo que eu não sabia tanta coisa, mas tenho certeza que quando eu tiver 35 vou olhar do mesmo jeito para mim mesma com 24 anos. O importante é manter a empatia com o próprio passado”, explica.

Ela aproveitou a experiência, mas principalmente a maturidade de conseguir olhar para si mesma e entender o que está sentindo e como colocar tudo para fora. “Música me ajuda a entrar em contato com os sentimentos verdadeiros que habitam dentro de mim e também me ajuda a expressar o jeito que estou me sentindo para as pessoas a minha volta”, diz Mxmtoon que chegou a um resultado único e íntimo. “Esse álbum é uma parte da minha vida, é mais pessoal que qualquer coisa que lancei antes”, destaca.

Tão pessoal, que foi até uma forma de conversar com os mais próximos. “Peguei algumas músicas, entreguei para minha mãe e falei: ‘ouve aqui, não sei se consigo explicar meus sentimentos melhor que isso’”, lembra a cantora.

Miscelânea de gêneros

O tempo de estrada, com turnês internacionais e shows marcados para 27 cidades dos Estados Unidos e uma participação em um festival na Cidade do México, também possibilitou que a artista inovasse musicalmente nesse disco. Ela viaja entre músicas mais pops, mas encontra-se nas referências do indie, do rock e do country. “Mxmtoon é interessante, porque eu pude fazer um pouco de cada gênero dentro do projeto”, diz a artista que confessa sempre ter tido dificuldade em se encaixar em um estilo musical só.

Em uma busca por olhar para o passado para renovar o presente, ela teve muita coragem de buscar soar como novidade. “Me pareceu importante continuar a explorar de alguma forma essas coisas seja com country com o rock ou com qualquer outra coisa, mas feito de forma que fosse um pouco mais consistente do que fiz antes”, pontua Maia que quer fazer algo novo sem tirar o olho da trajetória até o momento. “Um dos meus grandes desafios foi voltar ao jeito que eu fazia música quando eu era uma adolescente. Tentei me afastar do medo de quem vai ouvir o que eu vou cantar e quis viver o entusiasmo de realmente discutir o que eu sinto, sem me preocupar”, confessa.

Porém, a adolescente que vive na Mxmtoon encontra a adulta responsável que viveu sonhos como viajar para Austrália. O resultado é Liminal space, um disco real e pessoal, mas com aquele toque da inocência do começo “É importante continuar brincando mesmo que no terceiro álbum, está tudo certo tentar novas coisas e espero continuar fazendo isso”, pontua.

Brasil

A cantora vive esse grande momento do terceiro álbum da carreira, mas nada seria possível se não fosse o sucesso no YouTube. Essa popularidade na plataforma de vídeos é também a primeira relação da cantora com o Brasil. “Eu devo muito a minha audiência brasileira, eu realmente acho que um dos motivos de que eu sou capaz de viver de música está nos ouvintes brasileiros que estavam lá no meu canal do YouTube quando eu estava começando e ouviam tudo que eu postava lá”, recorda.

Contudo, a Mxmtoon nunca veio se apresentar no Brasil. “Toda vez que falo sobre fazer shows me sinto mal porque sei que há muita gente no Brasil se sentido deixada de lado. Me perdoem por enquanto, eu queria muito já ter planos para ir para o Brasil”, endereça a artista aos fãs brasileiros. Ela tem a expectativa que a passagem pelo México em novembro para o Corona Capital possa abrir as portas na América do Sul. “Eu sinto que já passou tempo demais está na hora de ir para América do Sul, especialmente para o Brasil”, crava.