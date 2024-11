Mania de Você: Após ser humilhada, Dhu ganha novo emprego e dá o troco na família

Dhu (Ivy Souza), de Mania de Você, só tem sofrido com sua família. Além disso, foi iludida pelo ator decadente Leo Caravelli (Nill Marcondes), que se aproveitou da paixão platônica da moça para pegar dinheiro de todas as formas.

Acostumada a sustentar a família toda e não ter reconhecimento por isso, em seu aniversário ninguém lembrou, a doceira finalmente acorda para vida, mas antes passar por outros contratempos.

Segundo site Natelinha, depois que sai de casa, Dhu chega até a receber apoio de Fátima (Mariana Santos), mas acaba sofrendo com as humilhações de Robson (Eriberto Leão), que surta com a presença da doceira por lá. As coisas começam a mudar mesmo depois que Diana (Vanessa Bueno) estende a mão para ela.

A loira promove o encontro de Dhu com Viola, a "dona" do restaurante do resort. A cozinheira fica impressionada com a desenvoltura da jovem humilde e decide colocá-la para trabalhar no restaurante. Dhu, gradualmente, melhora de vida e muda de postura. Decide acabar com o casamento com Edmilson (Érico Brás), além de situar seu filho, o folgado Iarley (Lucas Wickhaus).

