Gisele Bündchen fará pausa no trabalho durante a gravidez

Reprodução/ Instagram Gisele

Gisele Bündchen, grávida de seis meses do terceiro filho, o primeiro com Joaquim Valente, decidiu se afastar dos compromissos profissionais para focar integralmente na gestação. Fontes próximas informaram ao TMZ que a modelo encerrou projetos até outubro e optou por uma pausa, priorizando este momento especial em sua vida.

Com o desejo de estar plenamente preparada para o retorno, Gisele ainda não definiu uma data para voltar ao trabalho. Desde sua aposentadoria das passarelas em 2015, ela tem se dedicado a campanhas e editoriais, mantendo-se ativa no mundo da moda.

Gisele e Joaquim optaram por um parto surpresa, preferindo descobrir o sexo do bebê apenas no momento do nascimento. Recentemente, foi vista com a "barriguinha" em evidência em uma aula de pilates, trajando um look fitness casual e confortável.

A supermodelo planeja dar à luz em casa, na sua mansão em Miami, avaliada em US$ 11 milhões. Gisele, que já teve partos domiciliares com Benjamin e Vivian, sempre expressou sua preferência por um nascimento natural e sem anestesia.