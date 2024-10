Como Gisele Bündchen manteve a 3ª gravidez em segredo

A modelo Gisele Bündchen confirmou a espera de seu terceiro filho, o primeiro com o instrutor Joaquim Valente. A novidade trouxe à tona a curiosidade dos fãs sobre como ela manteve a gestação discreta em redes sociais. Em seus vídeos mais recentes, Gisele apareceu em ângulos específicos, deixando qualquer sinal da gravidez oculto.

No início do mês, ela divulgou um vídeo para uma marca de suplementos herbais, onde só foi vista da cintura para cima. Essa escolha despertou especulações sobre a possibilidade da gravidez. Adicionalmente, sua ausência no retorno da Victoria’s Secret ao mundo da moda no último dia 15 também surpreendeu, alimentando as suspeitas dos fãs.

No dia 4 de outubro, Gisele compartilhou imagens para a campanha da Colcci Jeans, feitas no Brasil, nas quais seu físico chamou a atenção. Embora sua barriga estivesse à mostra, fãs suspeitam que o ensaio tenha sido realizado anteriormente. Esses detalhes intrigaram seus seguidores e mantiveram o mistério.

A modelo também postou fotos de férias, em setembro, com a legenda "O melhor do verão!", sem sinais de uma possível gravidez. Nesta semana, ela revelou oficialmente a gravidez e sua felicidade pelo momento.

