Justin Bieber e Hailey compartilham a primeira foto com o filho, Jack Blues

Justin Bieber e Hailey Bieber encantaram os fãs ao compartilharem pela primeira vez uma foto ao lado do filho, Jack Blues Bieber, nesta sexta-feira (1). Em um registro especial em comemoração ao Halloween, o casal posou ao lado do pequeno Jack, formando a família completa e fantasiada com o tema do desenho animado Kim Possible.

Na imagem que circulou rapidamente nas redes sociais, Hailey aparece vestida como a heroína Kim Possible, enquanto Justin interpreta o atrapalhado e carismático Ron Stoppable. Para completar o trio, o pequeno Jack surge caracterizado como Rufus, o simpático toupeira-de-bolsa do desenho. A escolha das fantasias adicionou um toque divertido e carinhoso ao primeiro clique oficial da família Bieber reunida, marcando mais um momento especial desde o nascimento do primogênito.

O casal, que deu as boas-vindas ao filho no dia 22 de agosto, manteve o rosto de Jack longe dos holofotes desde seu nascimento. Na ocasião do anúncio, Justin publicou uma foto que mostrava apenas o pezinho esquerdo do recém-nascido, junto com a frase: "Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber". Desde então, a família evitou divulgar mais detalhes visuais do bebê, até agora.

Além da foto principal, Justin e Hailey também compartilharam imagens descontraídas, onde aparecem encenando momentos divertidos dos personagens. Hailey, em seu papel de Kim, surge fingindo dar socos e "enforcar" Justin, numa brincadeira que remete às lutas da heroína no desenho.

Confira as fotos:



