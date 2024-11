Grávida, Sabrina Sato se declara a Nicolas Prattes e à filha Zoe

Reprodução/ Instagram Nicolas Prattes, Zoe Sabrina Sato

Sabrina Sato, aos 43 anos, e Nicolas Prattes, de 27, compartilham momentos de carinho ao lado de Zoe, de cinco anos, nesta sexta-feira (1). Sabrina, que aguarda o segundo filho, legendou a foto no Instagram com ternura: "Meus amores… com carinha de sono". A apresentadora e Nicolas, juntos há nove meses, mostram-se radiantes nessa nova fase, cercados pelo apoio da família.

Leia também: Alessandra Negrini surge de biquíni em cliques e relembra viagem por praias do nordeste

A segunda gravidez de Sabrina foi anunciada recentemente, emocionando fãs e seguidores. Zoe, filha do antigo relacionamento de Sabrina com Duda Nagle, parece estar encantada com a nova dinâmica familiar. Apesar de ainda não destacar a barriguinha nas redes, Sabrina exala felicidade ao lado do novo amor.

Desde o término com Duda no início de 2023, Sabrina manteve a discrição sobre a vida pessoal, tornando público seu romance com Nicolas após quase um ano de união. O casal, que espera o primeiro filho em conjunto, aparenta estar em harmonia, compartilhando momentos de cumplicidade nas redes sociais.

Enquanto Sabrina celebra este momento especial, a sogra, Giselle Prattes, já a compara a grandes figuras da maternidade, como Gisele Bündchen, elogiando a leveza e a beleza que Sabrina traz à gestação