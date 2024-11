Novo álbum do The Cure lançado na sexta reflete evolução da banda

O lançamento do novo álbum Songs of a lost world marca um momento significativo na carreira do The Cure, que retorna após uma pausa de 16 anos sem produção inédita. O décimo quarto álbum de estúdio representa a continuidade da trajetória da banda, mas também reflete a evolução do som dos britânicos e a conexão duradoura com os fãs. A recepção positiva durante a turnê Shows of a lost world, que atraiu mais de 1 milhão de espectadores em 33 países, demonstra o apelo atemporal da banda e a expectativa em torno de suas novas composições. A pré-venda da versão física do disco já está disponível na UMusic Store.



Leia também: Teatro Mapati recebe peça em homenagem a Vinicius de Moraes

A primeira faixa do álbum abriu todas as apresentações do grupo, que juntas somaram mais de 1 milhão de espectadores. Sobre a música, o vocalista Robert Smith comenta em nota: “Foi a música que abriu caminho para o álbum. Assim que gravamos essa peça, soube que ela era a faixa de abertura, e o álbum inteiro se tornou claro para mim. Eu estava lutando para encontrar a frase certa para iniciar a música certa, com a ideia simples de ‘estar sozinho’.”

Leia também:O significado do videoclipe de ‘São Paulo’, de The Weeknd e Anitta

A música Alone, escolhida como faixa de abertura do álbum, é emblemática do sentimento de solidão que permeia muitas das letras de Robert Smith. Este tema ressoa profundamente, ilustrando a habilidade da banda em abordar emoções universais através da música. Smith destaca a importância desta canção como um marco criativo, afirmando que a gravação de Alone foi um ponto de partida que deu vida ao restante do álbum. O uso de referências literárias, como o poema Dregs, de Ernest Dowson, mostra a profundidade das inspirações que alimentam a obra da banda.

Leia também: História da mulher que enfrentou o tráfico em Copacabana vira livro e filme

Além da música, o aspecto visual do álbum também merece destaque. A colaboração entre Robert Smith e Andy Vella na criação da arte da capa, que apresenta a escultura Bagatelle, traz uma camada adicional de significado e estética ao projeto. Essa sinergia entre som e imagem é uma característica do The Cure e reflete a busca por uma expressão artística coesa. Com Songs of a lost world, a banda não apenas reafirma a relevância no cenário musical contemporâneo, mas também continua a explorar novas dimensões da própria identidade criativa.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel