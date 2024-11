Will Smtih lamenta morte de Quincy Jones: 'Verdadeira definição de mentor'

Will Smith ao lado de Quincy Jones durante gravações de 'Um maluco no pedaço' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e cantor Will Smith lamentou a morte do produtor e arranjador musical Quincy Jones, aos 91 anos. Por meio do Instagram, Will homenageou Jones com uma foto dos dois e uma legenda emocionante.

"Quincy Jones é a verdadeira definição de mentor, pai e amigo. Ele apontou-me para as melhores partes de mim. Ele me defendeu. Ele cuidou de mim. Ele me encorajou. Ele me inspirou. Ele me desafiou quando precisou. Ele me deixou usar as asas dele até que as minhas fossem fortes o suficiente para voar", escreveu o ator.

Quincy foi responsável por convidar Will para protagonizar a série de comédia Um maluco no pedaço, que fez grande sucesso na televisão. À época, Will trabalhava como rapper e não pensava em atuar. Foi quando Jones ofereceu-se para prepará-lo e transformá-lo em ator em apenas 15 dias.

Apesar de ter sido lançada em 1990, a sitcom faz sucesso até hoje. Inclusive, a música tema da série foi escrita por Quincy.

Morte de Quincy Jones

Quincy Jones morreu aos 91 anos em sua casa, em Los Angeles. Dono de uma carreira de sucesso, foi responsável pela produção de diversas obras de Michael Jackson, entre elas Thriller e o álbum Off The Wall. Jones também trabalhou com Frank Sinatra, Louis Armstrong e Ray Charles, de quem foi amigo desde a infância.

Em 1985, Quincy Jones produziu a música e o clipe de We Are The World. O projeto reuniu dezenas de artistas para arrecadar fundos para combater a fome e a pobreza na África. Jones fez o arranjo da canção e a regência do grupo. O single vendeu mais de 7 milhões de cópias e foi consagrado como uma das composições de maiores sucesso de todos os tempos.