Novos bastidores da série Senna são divulgados pela Netflix

Foram divulgados pela Netflix, neste domingo (3/11), os bastidores inéditos da minissérie mais aguardada do ano, Senna. Entre os conteúdos que compõem o vídeo, estão a montagem dos cenários e peças cênicas, a caracterização das personagens e depoimentos de toda a produção. A minissérie, baseada na história de uma das maiores figuras do automobilismo, chega à plataforma de streaming em 29 de novembro.

Por trás das câmeras destaca-se a fidelidade histórica da ficção, como a reprodução da estética dos anos 1980 e 1990, a recriação das pistas de corrida e carros icônicos, além dos figurinos utilizados por todo o elenco. Também é mostrado um pouco das gravações de cenas de corrida, filmadas ao redor do mundo, e os efeitos práticos e especiais para torná-las ainda mais realistas. A vida íntima do piloto é um ponto chave da série, para o público conhecer melhor os sonhos, as ambições e os desafios do piloto que marcou uma geração.

O brasileiro Ayrton Senna foi uma das figuras mais importantes da Fórmula 1 na última década . Acumulou três títulos mundiais e 41 vitórias, entre os anos de 1984 e 1994, e deixou um legado de perseverança, dentro e fora das pistas. Senna morreu durante uma corrida, após bater o carro contra o muro de concreto, em 1994, e ficou marcado como um herói brasileiro.