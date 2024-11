Hamilton dirige McLaren de Senna e emociona público no GP de Interlagos

“Olê, olê, olá, Senna”. São três décadas desde a morte do piloto que se tornou herói do país, mas o coro segue forte e não foi diferente neste domingo (3/11), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em homenagem a Ayrton Senna, o fã declarado Lewis Hamilton emocionou o público do Grande Prêmio do Brasil ao pilotar a icônica McLaren MP4/5B, carro do título mundial do brasileiro em 1990. O desfile na pista, com direito à repetição do gesto tradicional de segurar a bandeira verde-amarela para fora do carro, foi aplaudido de pé e gerou uma ovação da torcida nas arquibancadas.

“O meu fim de semana não tem sido dos melhores, mas o Brasil sempre será o lugar onde meus sonhos se realizam. Eu sou muito grato por esse país, pelo seu povo e seu amor. Eu ganhei o meu primeiro campeonato aqui, eu tive minha melhor corrida aqui; e agora poder estar aqui, sendo cidadão honorário, guiando o carro do meu heroi, é quase demais para compreender. Parece um sonho. É uma honra enorme e um momento que será para sempre um marco na minha vida. Obrigado Senna, Obrigado Brasil”, escreveu o heptacampeão no Instagram.

Se Senna tinha a fama de ser dominante na chuva, as nuvens não podiam deixar de fazer a parte delas na festa. A garoa fina foi um bônus da homenagem e Hamilton deu algumas voltas no circuito antes de parar para pegar a bandeira do Brasil e fazer alguns giros a mais. No fim, o britânico recebeu uma bandeirada simbólica da ginasta Rebeca Andrade.

“A gente sabia que ali era o Hamilton, mas no coração o sentimento era como se estivesse vendo o Senna naquele carro. É uma sensação indescritível, me lembrei das corridas do Ayrton, não tem como não segurar o choro. Parecia que ele estava presente aqui de alguma forma. É um legado que vai perdurar para sempre. É o Ayrton Senna do Brasil”, disse segurando o choro o engenheiro Raul Cardoso, de 51 anos, que veio de Porto Alegre para acompanhar a corrida.

Hamilton não está tendo o fim de semana dos sonhos nas disputas do campeonato. O heptacampeão terminou apenas em 11º na sprint e foi mal na classificação da prova principal, garantindo apenas a 15ª posição de largada para a corrida das 12h30. Band, BandSports e F1 TV transmitem.