Andressa Urach faz ameaças a Juju Ferrari após barraco em festa

Andressa Urach voltou a se pronunciar sobre a briga com Juju Ferrari que marcou sua festa de aniversário. Em um vídeo gravado nesta sexta-feira (4), Andressa esclareceu o motivo da confusão, que culminou na expulsão da modelo da celebração. Segundo a aniversariante, Juju teria agido de forma oportunista, tentando se destacar durante o evento e aproveitando a ocasião para se promover. "Ela quis causar e aparecer", disse Andressa, irritada com as entrevistas que a modelo vem concedendo sobre o episódio.

A criadora de conteúdo adulto não escondeu seu descontentamento, afirmando que a atitude de Juju foi desrespeitosa, especialmente em um momento que deveria ser de celebração. Andressa, que completou 37 anos, explicou que o comportamento de Juju foi inadequado e que ela não iria tolerar esse tipo de provocação. "Ela está me provocando", afirmou, sugerindo que a modelo quer explorar a situação para ganhar visibilidade.

O desentendimento tomou proporções ainda maiores quando Andressa, conhecida por não fugir de confrontos, deixou claro que, se Juju continuar falando sobre o assunto na mídia, ela está disposta a levar a briga a outro nível. "Se tu continuar, vou quebrar a tua cara", ameaçou Andressa, adotando um tom agressivo e revelando seu lado "barraqueira". O aviso foi dado de forma direta, sem rodeios, e a atriz pornô demonstrou que não pretende recuar.

O episódio da briga ofuscou o restante da festa, que seguiu até a madrugada e teve como tema uma luxuosa "Festa da Playboy". Vestida de lingerie e cercada de amigos, Andressa estava preparada para uma noite de celebração, mas acabou protagonizando um dos momentos mais comentados nas redes sociais, ao expulsar Juju Ferrari da comemoração de forma explosiva.

