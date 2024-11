Morre Antonio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan

O grupo Jovem Pan comunicou, na tarde desta segunda-feira (4/11), o falecimento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos, fundador da empresa. Com problemas de saúde, ele estava internado no hospital Sírio Libanês.

Seu Tuta, como era conhecido, marcou a história da rádio e da televisão brasileira. Não foi divulgada a causa da morte.

Carreira

A história de Antonio no jornalismo começou no final da década de 1940. Ele não apenas idealizou, como também dirigiu programas importantes da rádio e da televisão brasileira. Na TV Record, criou festivais que deram início a movimentos importantes da cultura nacional, como Tropicália e Jovem Guarda.

Leia também: Como música de Adele impactou Céline Dion

Na década de 1970, foi o responsável pela transformação da Rádio Panamericana para Jovem Pan, com o intuito de transmitir jornalismo de credibilidade 24 horas por dia para o público. Seu Tuta também foi o idealizador da Jovem Pan Online, aposta de transmissão por streaming. Ele era conhecido pelo valor que carregava pelo trabalho em equipe, por isso, uma das frases que marcou sua carreira foi: “Ninguém faz sucesso sozinho”.

Confira a íntegra da nota da Jovem Pan sobre o falecimento



É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antonio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: “Ninguém faz sucesso sozinho”.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori