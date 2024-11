Adriane Galisteu publica fotos antigas de Ayrton Senna em sua homenagem

A apresentadora Adriane Galisteu publicou uma homenagem emocionante para Ayrton Senna nas redes sociais, no último domingo (3/11). O legado do piloto de Fórmula 1 foi celebrado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante um desfile na pista.

"Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi pra você, e a trilha sonora não podia ser outra…", escreveu a apresentadora, que namorou com Senna por um ano e meio, até a trágica morte do piloto em maio de 1994.

A morte do piloto já completou três décadas, mas os fãs continuam mantendo viva a memória de Senna. Durante o desfile no domingo (3), Lewis Hamilton emocionou o público do Grande Prêmio do Brasil ao pilotar a icônica McLaren MP4/5B, carro do título mundial do brasileiro em 1990.

"Eu ainda não sei como por em palavras a sensação de pilotar o carro de Ayrton Senna. Dividir isso com a multidão significa tudo para mim. Obrigado Brasil pelo apoio e pelo carinho", escreveu Hamilton no Instagram.

O desfile na pista, com direito à repetição do gesto tradicional de segurar a bandeira verde-amarela para fora do carro, foi aplaudido de pé pela torcida nas arquibancadas.