Festival de Cinema Italiano começa nesta quinta e terá 29 filmes

Edição de 2023 do Festival de Cinema Italiano no Brasil - (crédito: Divulgação/Site Festival de Cinema Italiano no Brasil)

O Festival de Cinema Italiano no Brasil está de volta para sua 19ª edição, que será realizada entre esta quinta-feira (7/11) e o dia 8 de dezembro, trazendo 29 títulos na programação. Pelo terceiro ano, os filmes do Festival serão exibidos presencialmente e gratuitamente em mais de 80 cidades ao redor do Brasil, além da transmissão via streaming. Em Brasília, os filmes serão exibidos no Cine Brasília.

Este ano, o festival oferece tanto filmes inéditos no Brasil quanto uma retrospectiva temática do cinema italiano. A mostra de inéditos reúne obras produzidas entre 2023 e 2024, muitas das quais já apareceram em festivais internacionais, como Veneza e Cannes. Alguns dos títulos são: Mais um verão em família de Paolo Virzí, 2024; Eu capitão, de Matteo Garrone, 2023; Romeu e Julieta, de Giovanni Veronesi, 2024.

O Humor do Cinema Italiano: de Totò a Roberto Benigni é o nome da mostra retrospectiva, que consiste em um tributo aos grandes clássicos que construíram a história do cinema italiano, trazendo-nos de volta as raízes de uma tradição cinematográfica que influenciou gerações de cineastas ao redor do mundo. Filmes como Nápoles milionária, de Eduardo de Filippo, Lo sceicco bianco, de Federico Fellini e O pequeno diabo, de Roberto Benigni serão exibidos.