Cia. de Cantores Líricos de Brasília apresenta programa com réquiens

Neste sábado (9/11) e no domingo (10/11), a Cia. de Cantores Líricos de Brasília volta aos palcos com a megaprodução Réquiem de todos os tempos. O coro e a orquestra se reúnem para celebrar mais de 10 anos de estrada, com homenagens aos maiores compositores da música religiosa, entre eles Mozart, Faurè, Donizetti, Verdi, Cherubini e Andrew Lloyd Webber. As apresentações são gratuitas e começam às 20h, no Teatro da Poupex.

A performance será regida por Isabela Sekeff e reúne composições de missas réquiem, uma celebração católica que presta respeito aos mortos. Entre os instrumentos utilizados estão flautas, trompas, violinos e um coro de sopranos, contraltos, tenores e baixos. O concerto também é uma oportunidade para conhecer o trabalho da companhia, que está há anos no mercado.

A Cia de Cantores Líricos foi criada em 2008, após a união entre cantores líricos que resolveram contribuir com o cenário da música brasiliense. Entre as variadas ocasiões, a companhia faz shows, concertos, recitais, óperas e casamentos, com o objetivo de valorizar a cultura e a arte local. Entre os artistas participantes, estão Gustavo Rocha, um dos barítonos mais atuantes da capital.





