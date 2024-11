Motorista de aplicativo lança livro inspirado em relatos de passageiros

Hora da historinha, livro escrito pela motorista de aplicativo e contadora de histórias Aline de Assis, chega às livrarias em 26 de novembro. A obra literária é um compilado de relatos que os passageiros contaram a ela durante as viagens de carro. A autora compartilha histórias de superação, empatia e humor que prometem emocionar.

Aline começou a contar as crônicas dos viajantes em suas redes sociais. Por meio de vídeos curtos, a escritora encantou os seguidores com o talento de transformar situações do cotidiano em narrativas que aquecem os corações. Os contos escolhidos para fazerem parte do livro tocaram Aline, seja em forma de aprendizado ou de alívio cômico nos dias mais cansativos da rotina.

“Comecei a dirigir para pagar a faculdade, mas logo percebi que meu talento para ouvir e comunicar histórias estava me conduzindo a algo muito maior”, compartilha Aline. O principal motivador da motorista é tornar mais especial o dia de quem está transportado, e demonstra como sempre há algo positivo em meio aos dias desafiadores. Ainda em seu livro de estreia, Aline também reflete sobre os estigmas de mulheres no trânsito e as dificuldades que enfrenta em seu dia a dia com sua profissão.