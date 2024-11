Conheça os nomes dos episódios da 5ª temporada de Stranger Things

A Netflix acaba de divulgar que a quinta e última temporada da aclamada série Stranger Things será lançada em 2025. O anúncio acompanha um teaser com o nome dos episódios da nova temporada. Os títulos são: Missão de resgate, O desaparecimento de… (o nome foi tarjado), A armadilha, Feiticeiro, Tratamento de choque, A fuga de Camazotz, A ponte e O mundo 'direito'.

Criada pelos Irmãos Duffer, Stranger Things estreou em julho de 2016 e rapidamente se tornou uma das séries mais populares da Netflix. Com a quarta temporada, deu nova vida à música Running up that hill, de Kate Bush, usada em um dos episódios, que entrou para o top 10 da Billboard Hot 100 pela primeira vez desde que foi lançada, em 1985.

O anúncio veio nesta quarta-feira (6/11), data conhecida como dia de Stranger Things, pois marca o acontecimento mais importante da série. Na primeira temporada, o personagem Will Byers desaparece no dia 6 de novembro de 1983, em Hawkins, Indiana. Depois de a cidade desistir das buscas, o grupo de amigos de Will continuaram procurando e, no caminho, descobrem uma garota extremamente poderosa conhecida apenas por um número: Onze.