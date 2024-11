Festival homenageia Vladimir Carvalho com nome de sala no Cine Brasília

Citado diversas vezes durante a coletiva de anúncio dos filmes do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o cineasta Vladimir Carvalho, morto em 24 de outubro, será homenageado durante todo o festival, que ocorre entre 30 de novembro a 7 de dezembro. Nesta quarta-feira (6/11), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o decreto que transforma a sala de exibições do Cine Brasília em Sala de Cinema Vladimir Carvalho.

Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes comentou que será muito diferente não ter Vladimir na 57ª edição do festival. "Aproveito essa solenidade para anunciar que a sala de cinema do Cine Brasília será nomeada sala de cinema Vladimir Carvalho. Foi publicado hoje no diário oficial. Faremos uma grande homenagem para ele durante o festival. Essa ideia veio de muitas pessoas, sem nenhuma resistência", garantiu o secretário