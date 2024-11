Samuel de Assis chega para apimentar "Mania de você" nesta quarta-feira (7/11)

Confirmado de surpresa às vésperas da estreia, Samuel de Assis reforça o elenco de Mania de você com o personagem Daniel Fisher, anunciado como novo par romântico de Michelle, vivida por Alanis Guillen no folhetim da faixa das 21h da TV Globo, que estreou em 9 de setembro.

O eterno Brigadeirão, apelido recebido à época do advogado Benjamim que viveu em Vai na fé (2023), sucesso de Rosane Svartman às 19h, enfim, aparece, pela primeira vez, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira (6/11), após quase dois meses da trama no ar.

Segundo divulgado pela emissora, o ator dará vida ao arquiteto responsável por projetar o Albacoa, que vai morar no resort para viver seu luto, após perder a esposa. Porém, já de cara, seu caminho se cruzará com o de Michele. A moça também encara uma tragédia pessoal. Acabou de retornar de Portugal após passar por um super perrengue. Com o namorado, Cristiano (Bruno Montaleone), foi ao país europeu sob a promessa de emprego; chegando lá, eles descobriram que teriam que trabalhar em um restaurante erótico comandado pelo traficante Yuri (Arthur Haroyan). Para piorar, Cristiano ainda foi preso ao ser obrigado a servir um esquema de contrabando de animais silvestres. Graças à ajuda de Viola (Gabz), Michele conseguiu retornar ao Brasil e recuperou seu emprego no Violeta. E, apesar de determinada a tirar Cristiano da cadeia em Portugal, seu coração também irá bater por Daniel.

Alanis Guillen e Samuel de Assis serão um par romântico na novela das 21h (foto: Globo / Manoella Mello)

Repercussão

Antes de iniciar a gravar a atual novela, Samuel — que pode ser visto na segunda temporada de Rensga Hits!, no Globoplay, onde interpreta o marido do ídolo sertanejo vivido por Alejandro Claveaux — colheu os louros da fama após protagonizar a primeira novela, em que fez par romântico com Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann. O sergipano de 42 anos lotou teatros com o espetáculo solo E vocês, quem são?, desfilou com destaque pela Beija Flor, competiu na Batalha do Lip Sinc e na Dança dos famosos no Domingão.

Além disso, Samuel marcou presença em programas como Na piscina com Fê Paes Leme, no GNT, e Lady Night do Multishow. Nesses programas, de forma espontânea e leve, fez declarações íntimas, como frequentar praias de nudismo, defender relacionamento aberto e participar de surubas. Recentemente, o taurino apimentado causou frisson na web ao publicar um ensaio de cueca branca.

Bateu curiosidade? Confira algumas imagens: