Gaby Amarantos se separa de marido inglês, que engata namoro com modelo indígena

Gaby Amarantos está em uma nova fase, celebrando não apenas a perda de 25 quilos, mas também sua solteirice após a separação de Gareth Jones. A cantora e o fotógrafo inglês, que estavam juntos desde 2013, optaram por não anunciar publicamente o término. Apesar de dez anos de parceria, o casal manteve a discrição até mesmo em momentos profissionais compartilhados.

Enquanto Gaby segue com novos projetos, Gareth encontrou um novo amor. Ele iniciou um relacionamento com a modelo indígena Rayssa Cardoso, formada em Oceanografia. Aos 32 anos, Rayssa traz consigo uma forte conexão com o Norte do país e atua frequentemente em campanhas de marcas regionais. Em breve, será vista em "Toda Mulher Tem", do GNT.

Gareth e Rayssa têm aproveitado essa nova fase juntos, viajando e trabalhando em diversos ensaios fotográficos, nos quais Rayssa se destaca como musa inspiradora. Em uma demonstração de respeito, Gaby Amarantos tem curtido algumas dessas fotos, sugerindo que o trio mantém uma relação harmoniosa.

A cantora e o fotógrafo inglês sempre foram reservados quanto à vida pessoal, mesmo quando colaboravam profissionalmente. Em ocasiões, Gareth assumiu a direção de produções audiovisuais de Gaby, reforçando a parceria artística entre os dois.

