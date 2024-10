Max anuncia a data de estreia da primeira novela original brasileira

Nesta quarta-feira (30/10), a Max anunciou a data de estreia de sua primeira novela original brasileira, Beleza fatal. A produção chega exclusivamente na plataforma de streaming em 27 de janeiro, com 40 episódios. No elenco, estão grandes nomes da indústria de telenovelas, como Camila Queiroz (Verdades secretas), Camila Pitanga (Paraíso Tropical), Giovanna Antonelli (Salve Jorge) e Herson Capri (Minha mãe é uma peça).

Criada e roteirizada por Raphael Montes, a trama é uma busca por vingança e justiça no cenário agitado das cirurgias plásticas e dos tratamentos estéticos. Após ver a mãe ser presa injustamente por causa da prima Lola, Sofia é acolhida por Elvira e sua amorosa família, que lidam com a tragédia da hospitalização da filha Rebeca após uma cirurgia plástica mal sucedida. Pela dor e indignação, a família Paixão e Sofia se unem contra os culpados, em busca de acertarem as dívidas pendentes.

Junto à data de lançamento, foi divulgado o teaser que apresenta as personagens e um vislumbre do que está por vir. A novela marca a entrada da Warner Bros. Discovery no gênero do melodrama, em parceria com a Coração de Selva. Assinam a direção da obra, Maria de Médicis e Silvio Abreu.