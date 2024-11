Ingressos para show Caetano & Bethânia ainda estão disponíveis

Neste sábado (9/11), Caetano Veloso e Maria Bethânia desembarcam em Brasília para o show da turnê que está rodando o Brasil desde agosto. Os artistas se apresentam às 21h, no Estádio Mané Garrincha, em uma união de grandes repertórios brasileiros. Os ingressos ainda estão disponíveis no site da Ticketmaster em todos os setores do estádio.

Com estreia no Rio de Janeiro, o show já passou por Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Recife e reuniu plateias numerosas e efervescentes com a experiência musical e cultural da apresentação. Intitulado Caetano & Bethânia, o show marca o retorno da dupla aos palcos. A última apresentação conjunta foi em 1995, no centro de Salvador. Depois de Brasília, os artistas ainda vão passar por Fortaleza, Salvador, São Paulo e Porto Alegre.

Intercalada entre solos e duos, a apresentação reúne canções marcantes da carreira dos dois e da música brasileira. O público poderá ouvir sucessos como Alegria, alegria, Onde o Rio é mais baiano, Gente, Baby, Odara, Reconvexo, Oração ao tempo, O quereres, A tua presença, Milagre do povo, Tropicália, Cajuína, Leãozinho, Um índio e As canções que você fez pra mim. Além das músicas já conhecidas e consagradas, o repertório conta com a canção Tudo de novo, composta por Caetano especialmente para a turnê.

Para o show na capital, os últimos ingressos ainda estão à venda para a arquibancada e pista premium nas categorias inteira e meia-entrada comum e idoso. Já para cadeira inferior e pista comum só estão disponíveis as categorias inteira e meia-entrada idoso.

Serviço

Caetano & Bethânia

Sábado (9/11), às 21h, no Estádio Mané Garrincha (SRPN Portão 1, SRPN). Ingressos: a partir de R$ 130 (meia-entrada arquibancada) + taxa na Ticketmaster.