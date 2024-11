Lana’s Party celebra a música alternativa com DJs e performances

A música indie alternativa é o destaque da Lana’s Party, festa que realiza a primeira edição em Brasília nesta sexta-feira (8/11). Com 70% do um setlist composto por músicas da cantora Lana del Rey e 30% por outros artistas do indie pop, o evento apresenta uma programação com DJs, performances e decoração temática. No line up estão Victor Eloi, Luísa Rodrigues e Vinícius Domingues. As atrações performáticas são responsabilidade da drag queen Madison Parker e Irmã Mônica.

Os organizadores João Victor Nascente, Mayara Cibelle e Eliesley Pereira explicam que o projeto surgiu em resposta à falta de eventos dedicados à cantora fora de grandes metrópoles: “Nos unimos para criar um evento acessível para os fãs que moram em cidades menores. A festa é promovida pela maior página informativa da Lana del Rey no Brasil, seguida e reconhecida pela própria.” O objetivo dos organizadores é proporcionar um espaço no qual os fãs possam celebrar os sucessos da cantora e se sentir acolhidos e felizes com quem são.

O DJ Vinicius Domingues, conhecido como FritaVini, abre a pista de dança de forma cronológica. O início do set é o começo da carreira da cantora, quando ela ainda se apresentava como Lizzy Grant. A proposta é uma transição a partir das músicas não publicadas, até os primeiros álbuns da diva, mixando com clássicos que bombaram na rede social Tumblr em 2014. “Quero evocar o sentimento que eu sentia dez anos atrás, na minha adolescência, quando vi pela primeira vez uma mulher com uma coroa de flores em 2014 e me apaixonei pelo indie pop. Além de Lana, vou ambientar com The neighbourhood, Halsey, The 1975, Marina, Arctic Monkeys e mais”, antecipa.

O tema Lana del Rey é incorporado em todos os aspectos do evento para proporcionar uma imersão estética. Os organizadores antecipam que todas as eras musicais da cantora serão representadas em um ambiente instagramável. A programação também conta com atividades temáticas que ambientam os videoclipes e letras de Lana para tornar a experiência memorável aos fãs. No dia 29 de novembro, o evento desembarca em Fortaleza (Ceará). Posteriormente, o plano dos organizadores é expandir o projeto para várias cidades do Brasil.



Serviço

Lana’s Party

Na sexta-feira (8/11), às 23h, no Espaço Galleria Club (SDS Bloco N Lote 10). Ingressos a partir de R$30 no site Shotgun ou no Instagram @lanapartybr. Não recomendado para menores de 18 anos

