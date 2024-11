Ícaro Silva estreia como designer de moda praia em parceria com Bela Brand

A Bela Brand anuncia o lançamento da nova coleção gender neutral batizada Horizonte — Ato 1, em colaboração com o multiartista Ícaro Silva, um dos grandes nomes da nova geração artística no Brasil. Para celebrar esse momento, a marca vai se reunir com Ícaro no Brooklyn, em Nova York, em um espaço de frente para o East River, em 12 de novembro, para apresentar ao mundo as primeiras peças dessa collab.

O ator e cantor — que está no ar desde segunda-feira (4/11) como o músico Ulisses na novela Garota do momento, da Globo — explora, pela primeira vez, o universo da moda, reafirmando sua versatilidade e criatividade.

O lançamento reunirá moda, arte, sustentabilidade e inclusão em um só lugar. Na ocasião haverá drinks brasileiros e um mix de artsy people, buyers e fashionistas, em uma festa que promete levar o calor brasileiro ao outono novaiorquino em forma de moda praia e resortwear dessa collab luxuosa.

"É uma celebração dos verões inesquecíveis, com peças que traduzem as memórias do ator e cantor, em uma linha de moda praia e resortwear, que já nasce despertando desejo em homens e mulheres, sem distinção de gênero", ressalta Maria Laura Litterio, da Bela Brand.

Litoral paulista

Inspirado pelo litoral paulista, Ícaro Silva traz elementos das paisagens da serra e do mar, dando vida a estampas sinuosas e fluidez nos cortes das peças. Com uma proposta leve e despojada, a coleção apresenta bermudas, coletes, macacões, além de croppeds e sungas, que se destacam pelo conforto e estilo. Os tecidos foram escolhidos para trazer ainda mais qualidade ao design, com forte presença de fios ecologicamente sustentáveis, como na escolha do algodão certificado, viscose, seda de origem controlada e lycra de fio reciclado.

"A moda sempre esteve presente na minha vida como ferramenta de construção de identidade. Uma extensão das minhas ideias através da minha imagem. Desde que escolhi o Rio como minha cidade, fui enfeitiçado pelo estilo livre e fluido de muitos cariocas e bairros. De Madureira a Ipanema, o conforto e a beleza da cidade passaram a fazer parte também do meu estilo e reavivaram minha relação com a praia e com o mar, distante desde as férias de infância na cidade de Peruíbe", disse Ícaro, sobre a sua relação com a moda e a collab com a Bela Brand. "Por isso que recebo o convite para a collab com a Bela Brand com muito entusiasmo. Contribuir com minha visão e com minhas memórias afetivas para essa coleção está sendo divertido e muito enriquecedor, espero que o público receba essas peças com a dedicação e o amor com que estamos trabalhando nelas".

A Bela Brand repete a parceria com o Ecotece, instituto que fortalece grupos produtivos vulneráveis por meio de serviços de moda e design sustentáveis, para produção das peças da coleção Horizonte — Ato 1.