A magia dourada das seis está de volta com novela "Garota do momento"

Uma fábula de esperança, com uma sensação de quentinho no coração. Assim a autora Alessandra Poggi define Garota do momento, a novela novela das seis, que estreia nesta segunda-feira (4/11) na TV Globo. De acordo com o que foi divulgado pela emissora, a narrativa ocorre em uma época em que o otimismo tomava conta do Brasil.

A história tem como pano de fundo o fim da década de 1950, quando o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da Época de Ouro do rádio, a seleção brasileira de futebol era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca. "No imaginário popular, tudo estava dando certo no país nesse tempo. Mas será que estava mesmo? Para todo mundo?", questiona a criadora.

A trama gira em torno de Beatriz, uma moça criada pela avó paterna, em Petrópolis, na região serrana fluminense, que decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe em uma revista. A prova de que a mãe está viva impulsiona a jovem a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado. Ao longo da trama, ela se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos.

Para a intérprete, Duda Santos, há um grande barato no fato de a mocinha dessa história de época ser uma moça negra. "Beatriz realiza um sonho meu de ver uma atriz preta sendo uma princesa, com um príncipe encantado feito para ela, para inspirar meninas parecidas comigo, a minha irmã mais nova de 17 anos, a minha mãe que nunca viu isso na vida. É um conto de fadas, e a minha criança interior está muito feliz", celebra a jovem de 23 anos, que terá como par romântico Beto, personagem interpretado por Pedro Novaes, 28.

A atriz escolhida para dar vida a essa heroína vem do sucesso como a Maria Santa de Renascer e reconhece que não dá para evitar comparações, já que ambas são as mocinhas de suas novelas. "A Maria Santa foi muito intensa, está muito fresca, eu ainda fazia uma quando me chamaram para outra. Elas são personagens semelhantes, sim, mas há diferenças. Beatriz é segura, visionária, à frente do tempo, vai atrás dos sonhos, enquanto a Santinha tinha insegurança", observa.

Beatriz e Bia

Em função de um grave acidente, a mãe, Clarice (Carol Castro), perdeu parte da memória. Como se lembrava apenas de que tinha uma filha, seu marido, o inescrupuloso empresário Juliano (Fábio Assunção), aproveitou-se da situação e entregou a Clarice outra menina para criar, afirmando ser a filha dela, e que, mais tarde, se tornará a antagonista da verdadeira filha. A mimada Bia será vivida por Maísa Silva, que marca a sua estreia na Globo. "A Bia chegou de maneira inesperada, e eu senti que era para mim. Na vida, a gente não bate martelo de uma vez, as coisas vêm aos poucos, mas desta vez eu senti que era", declarou a atriz de 22 anos, revelada ainda criança pelo SBT.

A respeito do desafio de viver a sua primeira vilã, Maísa assinala que Bia pode ser muito odiada pelo público, mas também traz momentos de humor. "Ela morou nos Estados Unidos com a família e mistura o inglês com o português, então ela tem uma pitada de humor. Mas é, sim, uma descoberta diária que nós temos, de como fazer a Bia ficar divertida embora seja tão dramática", pontua. Ela destaca, ainda, que a personagem também é vítima. "A história da Bia já é conhecida pelo público, mas não por ela própria, então ela habita esse lugar de mentira, já que não conhece a própria origem dela".

Por sua vez, a veterana Lilia Cabral retorna à vilania em Garota do momento. A atriz de 67 anos, que volta ao horário das seis após 21 anos, assume Maristela Alencar, a matriarca da família poderosa que comanda a Perfumaria Carioca, uma das maiores fábricas de sabonetes do país no final dos anos 1950, e dita as regras e os costumes da sociedade. Ela infernizará a vida da mocinha da trama. "A Maristela eu paro, olho e falo 'sou vilã', sem medo de errar. Não é mais uma vilã; essa é a vilã! E não tenho medo de errar com as palavras", admitiu.

No início da trama, ainda na década de 1940, Maristela se opõe ao casamento do filho, Juliano (Fabio Assunção), com Clarice ao saber que a futura nora já tem uma filha com outro homem. Quando Clarice perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia. Anos depois, o caminho das crianças trocadas se cruzam e elas criam uma grande rivalidade afetiva.

Diva à la Marilyn Monroe

Uma das melhores atrizes desta geração, Leticia Colin, 34, abrilhanta o horário das seis como Zélia, uma mulher ambiciosa e vaidosa, que gosta de joias e de se vestir bem, aparentemente fútil, e evoca Marilyn Monroe. "Ela é uma pessoa conectada com as coisas do mundo, gosta de joias e de se vestir bem. Zélia é uma pessoa muito material, é uma mulher do mundo material, que acredita no poder e na beleza. A Marilyn é uma referência estética, de charme, de elegância, de sexualidade, de ser uma personagem que emanava isso num momento em que as mulheres tinham que ser educadas, saber desenvolver bons diálogos, andar de maneira elegante", explica.

Mas Letícia garante que se trata de uma mulher complexa e repleta de camadas. "É uma personagem que tem muitos mistérios, me intriga, eu mesma não sei ainda tudo que vai acontecer. Isso é muito estimulante, dentro de um melodrama", conclui a atriz, que terá Fábio Assunção como seu parceiro de cena. Após interpretarem pai e filha na densa série Onde está meu coração e padrasto e enteada na novela Todas as flores, ambas da Globoplay, eles retomam a dupla bem-sucedida, agora, na tevê aberta e como amantes e cúmplices. "Temos uma história de longa data", afirmou Leticia, apresentando, durante a coletiva virtual da nova produção, promovida pela emissora, uma foto com Fábio, de 2018, nos bastidores da série Onde está meu coração.

Letícia declara que se sente muito bem acompanhada para ser odiada pela população com esses vilões deliciosos, referindo-se ao colega, Fábio. Por sua vez, o ator de 53 anos ameniza um pouco a vilania de seu personagem. "O Juliano não é aquele vilão da maldade, acho que eles também são vítimas da própria condição deles, de ser uma elite privilegiada com muito pouca consciência de onde estão", observa Assunção, que, após uma breve participação em Mania de você, retorna a produções de época, gênero que já explorou na novela Força de um desejo e nas séries Os maias e Dalva e Herivelto. "Eu fiz algumas e, curiosamente, de épocas diferentes. Está sendo muito bom, para mim, mergulhar na história também da década de 1940 e 1950. É um tipo de comunicação diferente, a gente traz uma época que a gente não viveu, e traz a beleza disso", declarou.

















E nasce a televisão...

Garota do momento retratará o desabrochar da TV brasileira por meio do personagem Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), dono do canal de TV Ondas do Mar e apresentador do Alfredo Honório Show, um programa de auditório. Segundo o intérprete, a composição do personagem será uma brincadeira a partir da mistura de todos os arquétipos relacionados à figura de um showman.

"O objetivo é se comunicar com o público, mas não dá para imitar. É preciso compor um personagem que se comunique com quem está assistindo, então peguei emprestado referências diversas, como Hebe, Raul Gil, Marcos Mion... Bebi muito na fonte do Silvio Santos, do Chacrinha (a quem já interpretei na fase jovem). Fico roubando um monte de detalhes, e o Alfredo Honório vem a partir disso, dessa vontade de que o programa existe de certa forma", argumenta Sterblitch, 37.

No elenco de Garota do momento estão ainda Palomma Duarte, Danton Mello, Maria Flor, Felipe Abib, Ícaro Silva, João Vitor Silva, Debora Ozório, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Ana Flavia Cavalcanti, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha, Philipp Lavra, Tatiana Tiburcio, Flávia Reis, Cauê Campos e, João Vithor Oliveira, entre outros. A novela tem direção geral de Jeferson e artística de Natalia Grimberg.