Inscrições para Festineco encerram neste domingo (10/11)

O Festival de Teatro de Bonecos (Festineco) receberá inscrições até este domingo (10/11) por este link. Grupos e artistas de teatro de bonecos de Brasília poderão participar da seleção para a edição deste ano, que será realizada de 15 a 22 de novembro no Gama (DF).

Na ficha de inscrição, deverão ser incluídos nome, fotos e sinopses dos espetáculos, telefone e e-mail para contato, link para vídeo de apresentação e o valor de cachê para uma apresentação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp pelo número (61) 99901-3822.

O Festineco, que está na décima primeira edição em 2024, é um evento tradicional na região que se baseia na vocação cultural da cidade do Gama, que possui vários grupos de teatro de bonecos.