Débora Cristina e trio fazem show em homenagem à música nordestina

Débora Cristina e trio vão realizar um show no restaurante Figueira La Parrilla, na Vila Planalto, nesta sexta-feira (8/11). O grupo é composto pela vocalista Cecê, no acordeon e vocais, Giovanigiggio na zabumba, e Beto Cardoso, no triângulo. Produzida por Marizan Fontinele, a apresentação promete uma noite de forró e xote, com a participação da cantora Márcia Alves e do professor de dança Ricardo Lira, que pretende movimentar a pista de dança.

Leia mais: Esposa de Nego Di, Gabriela Sousa fala sobre conteúdo em plataforma adulta

Natural de Teresina, no Piauí, Débora cultiva uma paixão pela música desde pequena. Autodidata, a cantora se mudou para Brasília em 1991 e atuou como vocalista da Banda Skalla. Ela também trabalhou como apresentadora de programa infantil na TV RIT São Paulo, além de performar em programas de rádio e TV e gravar jingles.

Leia também: Os Raimundos lançam música em homenagem à mulher brasileira

O espetáculo, intitulado Sou do Nordeste presta homenagem às origens de Débora Cristina. “Fiz um tour pelos grandes compositores e artistas que fazem parte das minhas memórias afetivas musicais, uma viagem às minhas raízes. De Jackson do Pandeiro a Luiz Gonzaga, esse show tá repleto de alegria, forró pé de serra, xote e baião. O show promete e eu estou radiante em deixar fluir meu lado originalmente nordestino”, destaca a cantora.

Leia também: Bruno Mars lança funk em vídeo de despedida do Brasil

Serviço

Show Débora Cristina e trio

Dia 08 de novembro, a partir das 20h na Figueira La Parrilla (Acamp. DFL Rua 01 Lote 01 Vila Planalto). Couvert artístico R$ 40. Classificação indicativa: 14 anos