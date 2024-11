Dilsinho prepara o projeto audiovisual ‘Pagode Diferentão 2’

A gravação de Pagode Diferentão 2, projeto do pagodeiro Dilsinho, foi feita nesta última quarta-feira (6/11) na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Pagode Diferentão 2 contou com a participação de diversos artistas da cena do pagode e do samba como Sorriso Maroto, Menos é Mais e Mari Fernandez, e deve ser lançado nas próximas semanas.

O audiovisual Pagode Diferentão 2 traz 23 faixas, entre elas algumas mixagens, canções inéditas e regravações de músicas de sucesso que foram interpretadas por Dilsinho e convidados.

Luana Domachowski ficou responsável por montar os looks “diferentes” de Dilsinho, tanto no primeiro projeto, Pagode Diferentão 1, quanto no segundo. “Inovação” e “fuga do padrão” são os temas que interessam ao artista, que representou o pagode no Rock In Rio Lisboa 2024. Pagode Diferentão 2 tem como produção de direção e vídeo Julio Loureiro, enquanto o Studio Curva assina a cenografia e Andrezinho Bezerra é responsável pelo design. As primeiras faixas chegam às plataformas na próxima semana.

