Cantora Manu Gavassi anuncia primeira gravidez

A cantora Manu Gavassi, 31 anos, anunciou a primeira gravidez na tarde desta sexta-feira (8/11) em um post no Instagram. O filho é fruto do relacionamento com o modelo Jullio Reis, 27 anos, de quem ela está noiva desde maio deste ano.

“5 meses de (ainda mais) amor”, afirmou a artista na postagem.

Nos comentários, ela recebeu diversas mensagens de parabéns e carinho dos fãs, de amigos e artistas. “MEU DEUS!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! VIVAAAAA! Muita saúde! Eu amo vocês”, comentou a atriz Bruna Marquezine. “Vem Baby Gavassi Reis!”, “Mds que lindaaa”, “Lindossssss amo vcs”, disseram os fãs.

Veja aqui o post:

