Ator de Rensga Hits, Sidney Santiago Kuanza é destaque em cinebiografias

Unir atuação e música não é estranho para Sidney Santiago Kuanza. O ator, além de participar da série Rensga Hits, no Globoplay, agora também está nos cinemas com produções que celebram a vida de artistas do cancioneiro nacional. Em Meu sangue ferve por você, que estreia em 30 de maio, Kuanza ajuda a contar a história de Sidney Magal, e em Saudosa Maloca, que já percorre circuito nacional, o ator interpreta um músico sonhador na São Paulo de Adoniran Barbosa, lenda do samba. "Ao contar momentos da vida desses astros nacionais, os dois filmes partilham o mesmo amor em falar da música brasileira", orgulha-se o artista.

Sidney Magal faz parte não apenas da carreira do xará, mas também de sua própria história pessoal. O ator, que interpreta o personagem Renan na cinebiografia, tem lembranças do artista e viveu em primeira mão o verdadeiro frisson que ele causava no público. "O Magal tem um lugar especial na minha família. Me lembro dos shows dele que, uma vez, aconteceram em um circo que ficava na cidade onde nasci. Minha mãe chegou a vender um botijão de gás para assistir a uma apresentação, ela fazia loucuras por ele!", lembra.

Kuanza vai do frenesi de Sidney Magal ao samba clássico de Adoniran Barbosa no filme de Pedro Serrano. A produção é baseada na obra do sambista responsável por sucessos como Trem das onze, Samba do Arnesto e Tiro ao Álvaro. O longa, que estreou em 21 de março, é musical e histórico na mesma medida, com informações e detalhes importantes, como acredita Kuanza. "É uma obra que tem como foco resgatar e honrar a história do Adoniran, que poucas pessoas conhecem. Além de deixar o seu DNA na música brasileira, ele foi um cronista da pauliceia e também se dedicou ao ofício de ator de rádio e artesão. Foi uma honra pode contar essa história", observa.

Quem dá vida ao sambista é Paulo Miklos, vocalista dos Titãs. O elenco conta ainda com Gero Camilo, Gustavo Machado e Leilah Moreno. Kuanza interpreta Cícero, um jovem tocador de violão 7 cordas que se torna amigo próximo de Adoniran. "O Cícero é do interior, e migra para São Paulo nos anos 1980. Ele conhece Adoniran e uma grande amizade surge. A história espelha a relação de proximidade que ocorreu entre a comunidade negra e os italianos no bairro do Bexiga em São Paulo", completa.

Fora da tela grande, Kuanza poderá ser visto na segunda temporada de Rensga Hits, do Globoplay, e na comédia Uma família de sorte, prevista para este ano, com direção de Viviane Ferreira, roteiro de Maria Shu, e produção da Gullane Filmes.