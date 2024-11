Prime Video divulga trailer de 'Nível Secreto', nova série de animação

Prime Video acaba de divulgar o trailer oficial de Nível Secreto, a mais nova série de animação original da plataforma. Com produção do Amazon MGM Studios e Blur Studio, a série é voltada para o público adulto e apresenta histórias ambientadas nos universos de videogames muito conhecidos. A estreia está marcada para o dia 10 de dezembro, exclusivamente no streaming, com episódios adicionais até 17 de dezembro.

O elenco da série conta com grandes nomes como Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Kevin Hart, Temuera Morrison, Gabriel Luna, Merle Dandridge e Claudia Doumit. Segundo os criadores, cada um dos 15 episódios é uma celebração dos jogos e dos gamers. Eles também prometem o lançamento de conteúdo exclusivo nas redes sociais de Nível Secreto no dia 18 de novembro.

A série antológica tem produção executiva de Tim Miller e Dave Wilson. Os episódios se passam no mundo de jogos como Pac-man, Dungeons & Dragons, Honor of Kings, Concord, New World: Aeternum, Crossfire e muitos outros.