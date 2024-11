Mostra de dança LGBT entra em cartaz no Centro de Dança de Brasília

Juana Miranda é atriz, bailarina e diretora do Núcleo de Pesquisa da Cena (KOH). Para realizar o projeto, ela contou com recursos da Lei Paulo Gustavo e todos os participantes foram contemplados com uma bolsa de R$1900 por cena. “A residência é uma exploração de conceitos individuais e coletivos e pretendemos apoiar e impulsionar es artistes, porque é do nosso objetivo que essas histórias cheguem a outras pessoas”, diz Juana.

Leia mais: Estrela do balé, Victor Caixeta faz masterclass em Brasília



As oito cenas, realizadas em dupla ou solo, foram dirigidas por Juana com a coordenação de produção de Mauricio Peixoto. A autoria é de Aimê Rivero, Daniele Macedo, Amandis, Fernanda Muniz, Jessica Rayane, Mari Xavier e Ray Marques, Raphael Balduzzi e Sintradão, que ensaiam desde agosto para apresentar o resultado final dos trabalhos no Centro de Dança de Brasília. O projeto ainda conta com uma trilha sonora produzida por Thiago Nau e figurinos de Bruno Ferraz e Lia Kamp. Além disso, o projeto recebeu a mentoria de FabGirl, Iago Gabriel e Yessica Andrés, que participaram das edições anteriores da residência