Estrela internacional do balé, Victor Caixeta faz masterclass em Brasília

O bailarino brasileiro Victor Caixeta acumula passagens por inúmeras escolas de ballet clássico no mundo todo e vem a Brasília para uma masterclass nesta segunda-feira (11/11), no Instituto Cultural Ballet Brazil.

Natural de Uberlândia, criado pela mãe e avô, Victor Caixeta foi acolhido pelo projeto social Pé de Moleque aos 11 anos de idade. Por lá, praticou várias atividades, inclusive o balé. Em uma dessas aulas, uma professora identificou seu potencial e conseguiu uma bolsa de estudos na Companhia Vórtice, o que deu início à carreira do então jovem bailarino.

Aos 14 anos, ele foi finalista do Youth America Grand Prix, realizado em Nova York, e no ano seguinte, foi o mais jovem bailarino a disputar o Prix de Lausanne, na Suiça, um prêmio em que especialistas garimpam talentos. A participação rendeu o convite para usufruir de 18 bolsas de estudos, fruto da maestria e da exatidão. No mesmo ano, Caixeta ingressou no Canada’s National Ballet School, seguido da Escola Estatal de Berlim.

Em Berlim, alcançou os primeiros lugares no Tanzolymp e recebeu o prêmio especial do júri do European Grand Prix Ballet, em Viena. Ainda como aluno da escola alemã, alcançou o terceiro lugar na 13ª Edição da Competição Internacional de Ballet de Moscou, aos 17 anos de idade.

Na primeira fase da competição em Moscou, promovida pelo Teatro Bolshoi, Yuri Fateev, diretor do Mariinsky Ballet propôs um contrato ao brasileiro, que em razão da guerra com a Ucrânia, licenciou-se como primeiro solista do Mariinsky Ballet e foi contratado pelo Ballet Nacional da Holanda.