Fernanda Montenegro bate recorde e entra para o Guinness Book

A atriz Fernanda Montenegro entrou para o Guinness Book após bater o recorde de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de A cerimônia do adeus, livro de Simone de Beauvoir.

Fernanda se apresentou para um público de 15 mil pessoas, em 18 de agosto, no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Na noite desta quarta-feira (13/11), a atriz recebeu o certificado e agradeceu ao público: "Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação".

"Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso país. A cultura teatral é o homem através dos milênios em qualquer lugar do mundo. Sempre tem a presença de alguém passando para alguém a visão de uma vivência, que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive", disse a atriz.

"Ter levado Simone de Beauvoir para 15 mil pessoas dentro do Ibirapuera. Isso acontece em mais algum lugar do mundo?", questionou. "Só falando para 15 mil pessoas, trazendo ideias nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora. Todo mundo aceita cada palavra que se fala e termina aplaudindo", finalizou.

Fernanda Montenegro está colecionando elogios desde seu trabalho no filme Ainda estou aqui, lançado recentemente nos cinemas brasileiros. A produção foi, inclusive, selecionada para tentar vaga no Oscar 2025.

A estreia do filme, na última quinta-feira (7/11), teve uma bilheteria de R$ 1,1 milhão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), a produção alcançou, apenas na estreia, uma audiência de 50.320 pessoas.