Katy Perry passará por Brasília e Curitiba em 2025, diz jornalista

Cantora se apresentará no festival The Town, que ocorrerá em São Paulo - (crédito: reprodução/instagram @katyperry)

Katy Perry se apresentará em Brasília e Curitiba em 2025, afirmou o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por anunciar com antecedência as apresentações internacionais no Brasil.

De acordo com Flesch, a cantora passará pelos estados durante sua passagem pelo país em setembro do próximo ano.

Katy já havia confirmado presença no festival The Town, que ocorrerá em São Paulo. A apresentação da artista está marcada para 14 de setembro.

A voz de Firework, Last Friday Night e California Gurls encantou os fãs brasileiros em setembro deste ano, durante sua passagem calorosa pelo Rio de Janeiro. Ela foi uma das headliners do Rock in Rio.

Katy já anunciou algumas datas para a turnê The Lifetimes Tour. Até o momento, está confirmada a passagem da cantora por cidades da Austrália, durante o mês de junho de 2025.