Segunda temporada de 'O Agente Noturno' ganha data de estreia

O Agente Noturno, série original da Netflix, ganha data de estreia para sua segunda temporada. Em 23 de janeiro de 2025, o seriado volta à plataforma com cenas de ação e suspense protagonizadas por Gabriel Basso. A terceira temporada também já foi confirmada pelo streaming.

Leia também: Fernanda Montenegro bate recorde e entra para o Guinness Book

O roteiro gira em torno do agente do FBI Peter Sutherland que, após atender uma ligação inesperada, se vê no centro de uma conspiração na Casa Branca. Nesta segunda fase da trama, as relações do protagonista são colocadas à prova. Além disso, o seriado mostra o dia a dia de Peter na Night Action, a nova empresa em que trabalha.

Leia também: Tudo sobre o processo de composição de Luísa Sonza

Baseada nos livros de Matthew Quirk, a série colecionou mais de 98 milhões de visualizações nos seus primeiros 91 dias. Produzida pelo showrunner Shawn Ryan (The Shield, S.W.A.T), também fazem parte do elenco Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Sarah Desarjinds (Yellowjackets) e Teddy Sears (The Politician). A direção conta com os nomes de Adam Arkin, Guy Ferland, Seth Gordon, Ramaa Mosley e Millicent Shelton.