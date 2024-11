Thriller documental "A Bruxa do Arco dos Teles" estreia no YouTube

O curta-metragem "A Bruxa do Arco do Teles", um conto do Rio de Janeiro, leva os espectadores a uma jornada emocionante - (crédito: Divulgação)

Disponível no Youtube, o curta-metragem A Bruxa do Arco do Teles, um conto do Rio de Janeiro, leva os espectadores a uma jornada emocionante, explorando os limites entre a realidade e o sobrenatural, e questionando se a verdade é tão simples quanto parece. Afinal, em um lugar onde a linha entre mito e realidade se dissolve, quem pode dizer o que é verdadeiro e o que é imaginado? o que é imaginado?

Em meio às ruas históricas e sombrias do Rio de Janeiro, três jovens estudantes universitários, DG, Matheus e Renoir, são selecionados, por sorteio, para realizar um projeto documental. Seu destino: o Arco do Teles, conhecido por sua atmosfera misteriosa e pelas lendas de uma bruxa que poucos cariocas conhecem.

Inicialmente, os três amigos encontram resistência ao tentar entrevistar os moradores locais, que parecem relutantes em compartilhar informações sobre o Arco do Teles, no entanto, a sorte deles muda quando o Seu Mello, o habitante mais antigo do local, concorda em compartilhar a história do Arco do Teles. Ele revela contos assustadores de tempos antigos, quando a bruxa que dá nome ao lugar aterrorizava a comunidade.

À medida que o documentário avança, a linha entre o passado e o presente começa a desaparecer. Eventos inexplicáveis começam a ocorrer. Enquanto DG, Matheus e Renoir se veem presos em um pesadelo que desafia sua compreensão da realidade, eles são perseguidos implacavelmente pela bruxa.

O objetivo do projeto é fazer um thriller documental e poder divulgar os mitos e folclore carioca, com meta de alcançar e informar o máximo de pessoas possíveis sobre essa parte da história, do nosso Rio de Janeiro.

O elenco traz Danilo Maia, Yago Mariano, Helder Renovato, Jeremias Flores, Lucélia Vial e Carol Faxas. A direção e o roteiro são de Alan Alves.

Quem foi a bruxa

Nascida em Portugal no ano de 1770, tinha 18 anos de idade quando veio com o marido para o Brasil. No Rio de Janeiro, apaixonou-se por um mulato e assassinou o esposo para viver livremente com o amante. Consta que o homem, passou a explorar a jovem e chegou a consumir a maior parte dos seus bens.

Durante uma briga do casal, Bárbara também o matou. Após os assassinatos foi para o ramo da prostituição onde fez ponto no arco do teles durante 20 anos, ficou conhecida como Bárbara dos Prazeres.

Depois de anos de prostituição, envelheceu, adoeceu e perdeu sua clientela que ridicularizava suas propostas.

Buscando uma solução ela recorreu à magia negra onde começou a raptar crianças de rua e filhos de escravos, ela os amarrava de ponta a cabeça e os cortava, tomando banho com seu sangue.

Bárbara precisava de vítimas e começou a ficar de tocaia na Roda dos Inocentes da Santa Casa, onde eram abandonados os bebês rejeitados. O bebê era colocado em uma espécie de bandeja giratória e um sino era tocado, fazendo a bandeja girar para dentro. Entretanto, em uma das vezes, ela foi vista tentando retirar um bebê da roda, e seus braços por pouco não ficaram presos no mecanismo giratório, ela seguiu

sendo perseguida pela polícia do Rio de janeiro mas sumiu em 1830 e a lenda é que esteja viva até hoje usando sua receita para a imortalidade.