A flautista Andrea Ernest Dias lança álbum com clássicas da MPB

A flautista Andrea Ernest Dias lança nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (21/11), o álbum de seu quarteto, com clássicos da MPB e do samba. O conjunto apresentará, no mesmo dia, o disco em um show na Casa do Choro, no Rio de Janeiro.

Músicas como Coisa nº 5 — Nanã, Mãe Iracema, ambas de Moacir, Nasci pra sonhar e cantar, de Dona Ivone Lara, e Professor luminoso, de Letieres Leite, estão presentes no álbum. O quarteto também interpreta neste trabalho três obras do maestro Claudio Santoro.

Além de Andrea, o grupo é composto por Miguel Dias, no baixo, Pedro Carneiro Silva, no piano, e Felipe Larrosa Moura, na bateria. Formado em 2018, o conjunto já fizeram diversas apresentações até hoje e já tocaram músicas de Tom Jobim, Pixinguinha, Dorival Caymmi e Milton Nascimento.