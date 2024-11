Morre Vladimir Shklyarov, um dos maiores bailarinos do mundo; polícia investiga

Morreu, no último sábado (16/11), o bailarino russo Vladimir Shklyarov. Um dos principais nomes do balé mundial, ele tinha 39 anos e era o dançarino principal do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, que divulgou a informação nesta segunda-feira (18/11).

“É com profunda tristeza que o Teatro Mariinsky anuncia o falecimento prematuro do bailarino principal Vladimir Shklyarov”, escreveu a companhia, em nota. “Sr. Shklyarov, um artista amado e favorito do público, morreu de forma trágica em 16 de novembro. A perda dele é profundamente sentida por toda a família Mariinsky e pelo mundo do balé em geral.”

Ao New York Times, a agência de notícias estatal russa RIA Novosti disse que “a causa preliminar da morte foi um acidente”. O jornal norte-americano também noticiou que uma ex-bailarina informou, pelo Telegram, que, antes de morrer, Shklyarov estaria em casa, tomando analgésicos a fim de se preparar para uma cirurgia que faria no pé. Ela disse que ele teria ido fumar em uma “sacada muito estreita” e caído de uma altura de cinco andares, no que chamou de “acidente bobo e intolerável”.

O New York Times esclareceu que a conta dela não havia sido verificada, mas que o depoimento condizia com notícias de meios de comunicação russo. A nota oficial do Teatro não menciona a causa da morte e diz que “mais detalhes serão anunciados no devido tempo”.