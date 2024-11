Dieta do ovo de Virginia Fonseca é saudável? Veja o que dizem os nutricionistas

A influenciadora Virginia Fonseca causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar sua rotina alimentar durante uma viagem a Dubai. Em um registro divulgado nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, ela revelou que consome 10 ovos cozidos no café da manhã, com a maioria das gemas removidas, seguindo a orientação de seu nutricionista.

Embora o ovo seja um alimento nutritivo, a abordagem chamou a atenção por sua restrição alimentar e levantou dúvidas sobre os benefícios e riscos de uma dieta tão específica.

Especialistas em nutrição avaliaram a prática e apontaram que, embora o ovo seja saudável, exageros e monotonia alimentar podem causar problemas.

Benefícios do Ovo na Alimentação

O ovo é um alimento completo, rico em nutrientes essenciais:

Clara do ovo : Fonte de proteína de alta qualidade, ideal para construção muscular e reparação celular.

: Fonte de proteína de alta qualidade, ideal para construção muscular e reparação celular. Gema do ovo: Contém gorduras boas, vitaminas do complexo B, carotenóides e minerais como ferro e fósforo, fundamentais para saúde mental, imunidade e visão.

No entanto, retirar a gema, como faz Virginia, elimina grande parte desses nutrientes. A nutricionista Ana Duarte explica: "Quando eu estou tirando a gema do ovo, eu estou tirando uma grande quantidade de nutrientes. Na gema eu tenho proteínas, tenho gorduras de boa qualidade e tenho também uma quantidade muito grande de micronutrientes como vitaminas do complexo B, que são importantes para a saúde mental, para boa memória e para o bem-estar. Eu tenho carotenóides, que são importantes para boa visão, para imunidade. A natureza nos dá alimentos completos, infelizmente a gente vai lá e modifica tudo", disse a especialista em reportagem realizada pela jornalista Pollyana Sales do jornal O Tempo.

Riscos de Uma Dieta Baseada em Ovos