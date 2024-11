'Akhi Huna faz show no Zepelim nesta sexta-feira (29/11)

'Akhi Huna anuncia show de pré-lançamento de músicas do seu novo álbum com a participação de Pratanes, Margaridas e DJ MK nesta sexta-feira (29/11), no Zepelim na 713 norte, a partir das 19h, com ingressos a partir de R$30 no sympla .

Dupla de irmãos cerratenses, 'Akhi Huna, que significa “irmão, estou aqui” em arábe, é composta por Mansur JP e Dila Caju e foi criada oficialmente em 2020 a partir dos ensaios em conjunto. As experimentações que acontecem desde a infância, quando começaram a vivenciar a música juntos tocando em uma igreja, ganharam conhecimento público com o lançamento do primeiro EP, Aleluiá, em 2020.

Com elementos do hip hop, rap alternativo e experimental, com uma forte ênfase em beats atmosféricos e letras introspectivas, o duo já publicou dois EP's e um álbum ao vivo, intercalados com singles, desde o primeiro lançamento. Várzea Mini Jumbo, de 2021, Urubu Arrebata, de 2023, e CIA METANÓIA, de 2024, são os EPs da dupla, todos gravados ao vivo. Agora, os irmãos se preparam para o lançamento do primeiro álbum de estúdio em abril de 2025, com apoio do Fundo de Apoio a Cultura do DF (FAC).

“Estamos preparando o disco com mais de 20 faixas há mais de um ano e queremos encerrar este ano com um show em Brasília, em comunhão com as nossas amizades que participam do novo álbum. Neste ano não tocamos muito aqui, e queremos nos encontrar com os nossos parceiros e viver a cena local juntos para compartilhar algumas das músicas que vão estar no nosso novo álbum.”