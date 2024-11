O "segredo" de Luciana Gimenez para manter a barriguinha sarada aos 55 anos

Luciana Gimenez, aos 55 anos, é um verdadeiro exemplo de como cuidar do corpo e manter a boa forma. Na tarde desta terça-feira (19), por exemplo, a apresentadora surpreendeu seus seguidores ao mostrar sua barriga chapada após mais um treino na academia.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Luciana revelou o "segredo" para manter o corpo sarado: "Todo mundo me pergunta o que eu faço para ficar com o corpo em cima… eu faço tudo! Faço academia, como direito, faço tratamento, eu espeto com agulha… faço tudo!", afirmou.

A rotina de treinos de Luciana Gimenez

A rotina de cuidados de Luciana inclui treinos diários, com foco em musculação e exercícios específicos para a região abdominal. Ela já comentou, em outras entrevistas, que realiza uma combinação de atividades físicas para tonificar o corpo, sempre variando os exercícios para manter a motivação. Além disso, a apresentadora adota uma alimentação equilibrada, com controle de calorias e priorização de alimentos saudáveis.

Procedimentos estéticos

Luciana também revelou que, para complementar os cuidados com a aparência, investe em procedimentos estéticos. Ela já mencionou em entrevistas anteriores que passou por tratamentos como radiofrequência, que ajudam a melhorar a firmeza da pele, e também realiza sessões de esfoliação para manter a textura da pele suave. Além disso, a apresentadora é adepta de procedimentos estéticos com agulhas, que, segundo ela, ajudam a manter o contorno corporal.

Combinando exercícios regulares, alimentação saudável e cuidados estéticos, Luciana Gimenez se mantém em forma e com a autoestima lá em cima, provando que não existe um "segredo" milagroso, mas sim dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar.

