Mestre Chico realiza teatro de bonecos nas regiões Sul e Sudeste

O projeto Mamulengo Circuladô vai realizar shows com teatro de bonecos entre os dias 2 e 25 de agosto, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além das apresentações teatrais, o projeto também oferece aulas de espetáculo gratuitas nos mesmos dias dos shows.

O projeto Mamulengo Circuladô faz parte do grupo Mamulengo Presepada, criado pelo mestre bonequeiro Chico Simões na década de 1980, em Taguatinga DF. Com 40 anos de história, o grupo se dedica ao Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, um patrimônio cultural brasileiro. O grupo iniciou sua circulação no dia 5 de julho na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. As apresentações de O Romance do Vaqueiro Benedito são feitas no formato de aula-espetáculo, que permite ao público apreciar a arte do mamulengo ao mesmo tempo em que são compartilhados conteúdos sobre a educação patrimonial.

Todas as cidades visitadas sediarão duas aulas-espetáculo da peça O Romance do Vaqueiro Benedito. As apresentações são acompanhadas de trilha sonora ao vivo executada pelo músico Daniel Carvalho. O grupo Mamulengo Presepada se tornou patrimônio cultural imaterial em 2015, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O projeto continua a dar visibilidade à cultura do Teatro de Bonecos Popular, “O teatro de bonecos popular já foi comum em todo o Brasil. Além das várias formas de brincar no Nordeste, temos histórias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro”, conta Chico Simões, em nota.

Serviço

Mamulengo Circuladô

Do dia 2/8 a 25/8, nas cidades de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mais informações no perfil do Instagram: @mamulengo.presepada





Agenda de shows





3/8: Guaranésia (MG)

4/8: Guaranésia (MG)

5/8: Guaxupé (MG)

9/8: São Paulo (SP) - Escola Municipal Dona Olympia Leite Ribeiro

10/8: São Paulo (SP) - Espaço Sobrevento

12/8: Canoas (RS) - Teatro do SESC Canoas

16/8: Morro Reuter (RS) - Escola Estadual de Ensino Médio João Wagner

18/8: Gramado (RS) - Centro Municipal de Cultura (Antigo Atelier)

19/8: Gramado (RS) - Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi

23/8: Florianópolis (SC) - UDESC

24/8: Rio do Sul (SC) - Teatro Domingos Venturini

25/8: Rio do Sul (SC) - Teatro Domingos Venturini