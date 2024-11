Lollapalooza Brasil adiciona novas atrações ao line up de 2025

Empire of the Sun, duo australiano de música eletrônica, é confirmado como atração do Lollapalooza Brasil 2025 - (crédito: Divulgação)

A edição de 2025 do Lollapalooza Brasil acaba de adicionar novas atrações ao line up: Empire of the Sun, Bush e CA7RIEL & Paco Amoroso vão completar a programação do festival, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março com Olívia Rodrigo, Rüfüs du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Tool como headliners no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A banda de rock britânica Bush volta ao Brasil depois de uma grande apresentação em 2019. Com a mistura do punk com o grunge, o grupo apresenta o álbum mais recente, The Art of Survival, lançado em 2022. O duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vem ao Brasil pela primeira vez. Conhecido pela fusão de gêneros musicais, a dupla ganhou destaque após a performance no Tiny Desk Concert da NPR Music, em outubro de 2024. Ambos se apresentarão no dia 30 de março.

Empire of the Sun, duo australiano de música eletrônica, já passou pelo país em 2011 e 2015, e vai agitar o público no dia 28 de março com o álbum Ask that God, lançado este ano. Os ingressos do festival estão disponíveis para venda no site da Ticketmaster (com 20% de taxa) e presencialmente na bilheteria do shopping Ibirapuera, em São Paulo. Eles podem ser apenas para um dia (Lolla Day) para dois (Lolla Double) ou o Lolla Pass que oferece acesso para todos os dias do evento. Os preços variam de R$ 500 (Lolla Day meia-entrada sem taxa) a R$ 2.490 (Lolla Pass inteira sem taxa).