Banda de rock Fleetwood Mac ganha documentário na Apple TV+

Nesta terça-feira (19/11), a Apple Original Films anunciou o documentário autorizado sobre a banda de rock que marcou os anos de 1970, Fleetwood Mac. Dirigido por Frank Marshall, o documentário apresenta a jornada excêntrica da banda. O longa-metragem ainda não tem título, nem data de estreia.

O enredo vai explorar a combinação inusitada de personalidades que vendeu mais de 220 milhões de discos ao redor do mundo. Além da história atribulada da banda, a resistência pessoal dos integrantes e o talento musical, serão revelados os detalhes do que uniu e ameaçou separar os integrantes. A obra inclui entrevistas exclusivas e imagens inéditas, além de depoimentos que refletem sobre uma história com mais de 50 anos de sucesso.

O grupo anglo-americano Fleetwood Mac foi formado pela primeira vez em 1967, e já contou com diversos integrantes. A formação mais famosa se iniciou em 1974, com Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie e Stevie Nicks. A banda se tornou um sucesso estrondoso, com 50 anos de carreira e duas vitórias no Grammy, com o álbum Rumors.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel