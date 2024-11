Escritora brasiliense Maria Amélia Elói lança livro de contos

No dia 27 de novembro, o Bar Beirute da Asa Sul será palco do lançamento do livro Sem cabimento, da escritora brasiliense Maria Amélia Elói. Com uma proposta ousada, a autora traz à tona as complexidades da vida cotidiana por meio de 24 contos que abordam temas como maternidade, preconceito e amor. A obra, publicada pela Mondru Editora, promete envolver os leitores com suas narrativas que oscilam entre o absurdo e o tocante, revelando a beleza e a dor vividas na rotina.

Maria Amélia Elói utiliza um estilo que mescla humor e poesia, permitindo que suas personagens, predominantemente femininas, vivenciam uma gama diversificada de emoções. O cotidiano e seus absurdos são temas para o último trabalho da escritora. Do conflito familiar à descoberta de novas identidades, os contos oferecem uma reflexão sobre a condição feminina e os desafios enfrentados em um mundo que, muitas vezes, silencia as mulheres. Cada uma das jornadas revela situações comuns à vida de qualquer pessoa.

A autora, que já tem um portfólio respeitável de obras publicadas, como crônicas e livros infantis, se destaca pela habilidade em conectar a literatura e questões sociais. Ao longo da carreira, Maria Amélia também tem se dedicado a projetos culturais e à promoção da literatura, organizando antologias e participando de coletivos literários. "O feminino tem grande importância na minha escrita. Tenho lido e pesquisado muitas autoras, tanto contemporâneas quanto do século 19 e 20, e tenho dado prioridade à construção de protagonistas mulheres. Busco trabalhar temas como maternidade, amor, violência, injustiça e preconceito dando voz a elas, do ponto de vista delas", diz Maria Amélia.

O conto Fécula, que pertence à coletânea, exemplifica a habilidade da autora em transformar experiências cotidianas em narrativas poéticas. Por meio da metáfora do pão de queijo, Maria Amélia relata a força e a resiliência da mãe, evocando memórias afetivas que refletem o amor e o sacrifício materno e como não há receita pronta para escolhas feitas ao longo da vida. Com prosa rica em detalhes sensoriais, a escritora convida o leitor a revisitar as próprias histórias e a reconhecer a importância das pequenas coisas que, muitas vezes, se tornam grandes na vida de todos. "Eu me sinto mais confortável escrevendo crônicas e contos. Tenho um livro de crônicas publicado e já participei de várias coletâneas de contos e crônicas. Fiz oficinas literárias de contos com os escritores Jéferson Assumção e Marcelo Maluf e faço parte dos coletivos Lendo Contos e Leia BSB, os quais se reúnem para debater especificamente o gênero conto. Gosto de pensar em cada palavra, escolher cada linha, cada parágrafo com atenção, prestando atenção ao ritmo e à forma, e gosto de explorar as tensões do conto. É muito bom poder experimentar em textos curtos", relata a escritora.







Serviço

Sem cabimento

De Maria Amélia Elói. Dia 27 de novembro, às 19h, no Beirute da Asa Sul (SHCS CLS 109 Bloco A1 Loja 2/4)