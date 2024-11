Escritora e ilustradora lançam livro sobre arte do DF para crianças

A escritora Lelia Lofego e a ilustradora Sofia Rodrigues Barbosa lançam, nesta sexta-feira (22/11), no Vilarejo 21- Espaço de arte, o livro Arte Contemporânea em Brasília para crianças. O trabalho tem como objetivo levar a arte contemporânea da capital para a educação das crianças e facilitar o acesso dos pequenos a esse mundo.



A porta de entrada para vários gostos pessoais nasce, muitas vezes, na infância, o que motivou Lelia e Sofia na criação do livro. A ideia é estimular as crianças e as novas gerações a se interessarem pela produção artística. Ao integrar elementos visuais e textuais, a publicação não apenas apresenta os artistas que fazem parte do cenário local, mas também estimula a criatividade e a curiosidade das crianças. Por meio das ilustrações de Sofia, cada letra do alfabeto se transforma em um convite à exploração das diferentes expressões artísticas, fazendo com que os jovens leitores se sintam parte de um universo vibrante e acessível.

Sofia conta, em entrevista ao Correio, um pouco sobre o processo criativo e como foi traduzir trabalhos de outros artistas com a ilustração. “Foi um processo muito interessante, porque cada letra era uma proposta nova, algo novo a aprender, outra técnica para usar, outros pensamentos e conceitos para abordar. Dentro disso pintei pixel a pixel na tela do computador, usei IA, fiz colagem e montagem, desenhei, e por aí vai, tudo no computador", diz. "O maior desafio foi dar conta de fazer essa tradução, de uma totalidade da obra para uma letrinha só, alguns artistas são múltiplos em técnicas, outros abordam temáticas densas, e tudo isso tem que ser passado para a ilustração de uma forma lúdica, para as crianças conseguirem perceber algumas nuances presentes na arte contemporânea”.

A curadora Gisele Lima, ao escrever o prefácio, destaca a importância do livro como um recurso educativo que vai além do mero entretenimento. Ela enfatiza a relevância do contato com a arte desde a infância, permitindo que as crianças desenvolvam uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. A obra é um testemunho de que a arte contemporânea pode ser apreciada por todos, independentemente da idade, e que as mensagens podem ressoar de maneiras variadas, abrindo portas para diálogos significativos sobre temas sociais e culturais.

Além disso, o envolvimento de artistas que têm ligação com Brasília reforça a riqueza e a diversidade da cena artística local. Cada artista mencionado no livro tem uma história única que, ao ser compartilhada, inspira as crianças a sonharem e a se expressarem. Lelia Lofego ressalta que a arte deve ser vista como um direito fundamental da infância, assim como a educação e o lazer. O livro, portanto, não é apenas uma coletânea de informações, mas um verdadeiro convite para que os jovens leitores se tornem protagonistas de suas próprias narrativas artísticas.

Barbosa acredita que um trabalho introdutório como este ajuda a diversificar o acesso de novos públicos ao mundo das artes visuais. “Acredito que projetos como esse, que levam a arte contemporânea para outros lugares, além das instituições, são um começo e uma aposta em outras formas de ver arte e torná-la possível. A questão do palatável talvez resida em um lugar de mediação, destrinchando camadas e leituras das obras de arte para o público, e isso se faz de diversas maneiras, na arte educação, na escola, nos museus, nas galerias, nas redes”, diz.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel