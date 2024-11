Teatro dos Bancários recebe a soul music de Leo Maia, filho de Tim Maia

Nesta sexta-feira (22/11), Brasília recebe no palco do Teatro dos Bancários Leo Maia em show com entrada franca. Filho do grande Rei da Soul Music, Tim Maia, Leo nasceu e cresceu no meio da música e herdou do pai a voz e a presença de palco. E aprendeu com ele, Tim, o gosto pela música e o compromisso com a profissão de músico. Leo Maia hoje conta com seis álbuns em sua discografia, suas músicas fazem parte de trilhas sonoras de novelas e seus shows e projetos já percorreram o Brasil inteiro. Em suas apresentações, músicas autorais e releituras de seu pai, além de contar histórias e curiosidades sobre a Família Maia.

Leo se apresenta acompanhado de bateria, baixo e guitarra. Abrindo a noite, às 20h, o Arte Fato recebe a banda brasiliense Patacorí. Com uma proposta musical de arranjos diversos que passeiam por vários gêneros musicais, a mensagem que buscam passar é de fé através dos sons vibrantes de Terreiro. Patacorí é um trecho da saudação ao Orixá Ogum, em Yorubá: “Patacorí, Ogum!”, que quer dizer “Ogum supremo, principal Orixá de nossa cabeça”.

A banda é formada por oito músicos integrantes. Bruno Vidal, bancário no Banco do Brasil há 24 anos, é o baterista, Valério Gabriel, Rodrigo Martins e Rick conduzem a percussão, João Baptista toca guitarra e violão, Tico Laurindo, baixo, André Gomes, saxofone e cavaquinho, Lôsha Buah, trombone, e Fábio Lima é o intérprete das canções.

Serviço

Local: Teatro dos Bancários

Endereço: EQS 314/315 BL A, Brasília

Dia e horário: 22 de novembro de 2024, sexta-feira, às 20h

Ingressos: entrada franca (sujeito a lotação) com retirada pelo Sympla

Classificação indicativa: livre para todos os públicos