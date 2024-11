Batalha do Neurônio traz show gratuito de MC Marechal

A Batalha do Neurônio encerra as atividades da temporada com a edição Interestelar neste sábado (23/11). A Praça do Cidadão, em Ceilândia, sedia a final da competição em uma reunião dos últimos quatro campeões, atrações musicais, feira de empreendedores periféricos e um show gratuito do MC Marechal. O vencedor da batalha leva um prêmio de R$2.000 para casa.

Após quatro edições da batalha e quatro vencedores que garantiram o lugar na final, o projeto itinerante NeuroConexões selecionou mais competidores. Os MCs finalistas são Liu Rick, Milhouse, Morfeu, Netinho, Pedog, Raik e Vyleno. O evento de encerramento conta com atrações musicais de DJs do programa Jovem de Expressão.

Precursor da batalha no estilo de conhecimento no Brasil, MC Marechal é um nome consolidado da cena hip hop brasileira e criador do Projeto Livrar, ação social que distribui livros à comunidade, caracterizado como uma escola viva por Marechal. Em entrevista ao Correio, o MC descreve se sentir honrado em se apresentar no evento: “Voltar à Ceilândia e colaborar com o projeto reforça a nossa luta.”

A batalha do conhecimento, baseada em rimas sobre um tema proposto, é motivo de orgulho para a Marechal. Desde a criação da modalidade em 2005, o estilo se consolidou como referência de batalhas temáticas. O MC antecipa que sempre transmite honestidade, força e troca nos shows — e em Ceilândia não será diferente.

O papel das batalhas de rima no fortalecimento da cultura periférica é importante e, para Marechal, destaca a união em prol da educação e do desenvolvimento criativo do projeto: “As batalhas de rima contemplam todas essas forças, promovendo uma conexão que fortalece a cultura periférica. Meu conselho para os MCs finalistas é a concentração, sem pensar no antes e no depois. Concentrem-se no agora e façam o seu melhor. Independente de ganhar ou não, essa experiência será válida para o próximo passo.”



Serviço

Batalha do Neurônio 5ª edição — Interestelar

No sábado (23/11), a partir das 16h, na Praça do Cidadão (Ceilândia Norte, QNM 18/20). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel