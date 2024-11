Ícaro Silva retorna às novelas com personagem solar e engajado

Cada vez mais presente em novelas da Globo, Ícaro Silva está de volta ao ar em um papel de destaque em Garota do momento, às 18h, que estreou no início deste mês que marca as comemorações da Consciência Negra. A produção assinada por Alessandra Poggi traz uma protagonista preta, Beatriz (Duda Santos), que enfrenta todas as mazelas do preconceito ao se envolver com um rapaz branco, de família rica, vivido por Pedro Novaes. E o ator de 37 anos vive Ulisses, o melhor amigo do mocinho, Beto.

"O Ulisses é super solar, um personagem que é muito divertido fazer", afirmou ao Correio, durante o lançamento da novela, o ator, que, na última novela que participou, Cara e coragem, em 2022, viveu Leonardo, o vilão da história, um cara rico, ambicioso e perverso que dava o golpe na própria irmã, vivida por Taís Araújo, a protagonista da produção assinada por Claudia Souto. "Ele era zero solar. O Léo não tinha o menor brilho, menor carisma, mas era muito divertido de fazer também com a Natália Grimberg, que tem uma forma de dirigir muito ágil. Mas é muito gostoso, agora, poder fazer um personagem solar, sabe que vai também trazer esse movimento, esse toque solar para o público"

Ulisses é um rapaz gente fina que é dono do Boliche Bowling Rock, ponto de encontro da garotada descolada da trama que se passa em 1958, e também está sempre envolvido com as atividades musicais do Clube Gente Fina, que é administrado por seus pais e faz uma referência ao Clube Renascença, um reduto importante da comunidade negra da época dourada no Rio de Janeiro.

"Eu fiz o filme da Elis Regina (como Jair Rodrigues), eu fiz o musical do Wilson Simonal e também da Elis, então eu já tive algumas oportunidades de mergulhar mais ou menos nessa época, fim dos anos 50 e início dos anos 60. É uma época muito rica, de transição e efervescência cultural. É uma época pré-ditadura, ou seja, o Brasil estava realmente efervescendo, muitos artistas surgindo, e o movimento negro com uma ascensão muito poderosa e muito bonita. É um momento que já tem muito material, é só realmente pesquisar e investigar. E eu adoro fazer isso", declarou Ícaro.

Racismo e LGTBfobia

Em Garota do momento, Ulisses lutará contra o racismo. Está previsto na trama que uma das lojas de Juliano, vivido por Fabio Assunção, será acusada de racismo por Beatriz e Ulisses será um dos responsáveis por comandar um piquete na porta do local e será preso.

Ícaro Silva está animado com a campanha antirracista que a história reserva. Entretanto, apesar da militância robusta, o artista acredita que, hoje, fazer declarações sobre o boom de protagonistas pretos nas novelas após anos relegados aos coadjuvantes, talvez seja um papel para os artistas brancos. "Acho que a galera branca tem que falar o que eles acham de diversidade, porque a gente mesmo só fala disso", desconversou ele, que estreou na tevê em novelas das emissoras Band, Record e SBT antes de conquistar o Brasil como o Rafa de Malhação, em 2003.

Em breve, Ícaro também poderá ser visto na série original Max Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente. Ele vive Raul, o segurança da boate Interno, um militante ferrenho da comunidade LGBTQIAPN+, da qual o ator também faz parte. O personagem tem uma vida dupla, dividida entre bicos que exigem masculinidade e o desejo de subir aos palcos, montado de drag. Ainda sem data de lançamento, a história, baseada em fatos reais, conta a história de comissários de voos que contrabandeavam remédios contra aids para salvar vidas no início dos anos 1980.